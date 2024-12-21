Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Thuram rakibini geçip pasını ceza sahası içindeki Aleksic’e verdi. Aleksic’in kale önünde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Eysseric orta sahadan sürdüğü topu alarak ceza sahasına ilerledi. Eysseric düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı fileler ile buluşturdu. 2-0

58. dakikada Hasan Hatipoğlu kendisine gelen topu kafa ile indirdi. Regattin ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin, Alim Öztürk (Burak Bekaroğlu dk. 80), Hasan Hatipoğlu (Alperen Selvi dk. 87), Mert Çölgeçen, Eysseric (Liço dk. 80), Burak Altıparmak, Thuram (Guimaraes dk. 65), Regattin, Burak Çoban (Halil Ibrahim Sönmez dk. 65), Aleksic

Yedekler: Caner Cavlun,Kerim Avcı, Alp Arda, N. Nieman, Berkan Keskin

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Muhammed Enes Salik dk. 45), Erşan Yaşa, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Furkan Söyler, Ferhat Canlı (Halil İbrahim Atcı dk. 87), Mehmet Emin Taştan (Osman Katipoğlu dk. 62), Murat Şamil Güler (Umut Tanış dk. 34), Mehmet Güneş, Kerem Altunışık (Enes Nas dk. 46)

Yedekler: Nuri Aydın, Ömer Çağrı Ateş, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Emirhan Bayrakdar, Metehan Ünal

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Aleksic (dk. 8), Eysseric (dk. 28), Regattin (dk. 58) (Iğdır FK)

Sarı kart: Liço (Iğdır FK)