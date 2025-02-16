Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Malle dk. 67), Bruno (Thuram dk. 67), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 78), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Burak Bekaroğlu dk. 69), Ali Yaşar, Avramovski

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Caner Cavlan, Onur Alp Sarman, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Samsunspor: 1 (Maç sonucu) Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Samsunspor: 1 (Maç sonucu)

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Uğur Kaan Yıldız dk. 69), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Görkem Bitin dk. 56), Orhan Nahırcı (Hasan Ayaroğlu dk. 69), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Ali Dere dk. 56), Marcos Silva (Dembele dk. 69)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Mert Kula, Oğuzhan Çalışkan, Oğuzhan Ayaydın

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Bruno (dk. 36), Avramovski (dk. 52 ve 60) (Iğdır FK)

Kaynak: iha