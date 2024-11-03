Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Iğdır FK evinde karşılaştığı Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın
Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Berkan Keskin dk. 84), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Marcos Silva, Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Burak Çoban dk. 73), Eysseric (Alperen Selvi dk. 89), Regattin (Halil İbrahim Sönmez dk. 89), Thuram (Aleksic dk. 73)
Yedekler: Onur Alp Sarman, Ömer Şişmanoğlu, Oğuzhan Özlesen, Kerim Avcı, Yusuf Can Esendemir,
Teknik Direktör: Yalçın Koşuvak
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (İsmail Çokçalış dk. 67), Mert Çetin (Arda Ünyay dk. 67), Osman Çelik, Schulz, Alper Uludağ (Diogo Aleksis Özçakmak dk. 76), Cem Tuna Türkmen (Saponara dk. 76), Efkan Bekiroğlu, Rotariu, Varga (Cephas dk. 75), Bajic
Yedekler: Sirozhiddin Astanakulov, Mesut Emre Kesik, Hasan Nazarov, Görkem Cihan, Bahadır Han Güngördü
Teknik Direktör: Kenan Kocak
Gol: Regattin (dk. 43 pen.) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Eysseric, Caner Cavlan (Holding Iğdır FK), Schulz, Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)