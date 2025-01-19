Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’a 1-0 mağlup oldu..
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas
Iğdır FK: Furkan Köse, Alperen Selvi, Regattin, Aly Malle (Ahmet Engin dk. 89), Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Thuram, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 64), Burak Bekaroğlu, Marcos Silva, Avramovski (Burak Çoban dk. 85)
Yedekler: Alp Arda, Halil İbrahim Sönmez, Berkan Keskin, Arda Çolak, Semih Akyıldız, Bahadır Güngördü
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Liço (Estrela dk. 88), Jefferson, Mukairu, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Aleksic dk. 75), Vusal İskandarlı (Berk Yıldız dk. 61)
Yedekler: Onur Atasayar, Siraçhan Nas, Bartu Kulbilge, Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, İshak Karaoğul, Anıl Koç
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Gol: Jefferson (dk. 90+2) (Boluspor)
Sarı kartlar: Marcos Silva (Iğdır FK), Liço (Boluspor)