Iğdır FK, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı
Iğdır FK: Furkan Köse, Halil İbrahim Sönmez (Liço dk. 68), Alim Öztürk (Kerim Avcı dk. 90+3), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Aleksic dk. 66), Silva, Burak Bekaroğlu (Mert Çölgeçen dk. 81), Ahmet Emin Engin, Eysseric (Burak Çoban dk. 81), Regattin, Thuram
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Yedekler: Alperen Selvi, Mert Arda, Yusuf Can Esendemir, N. Niemann, Berkan Keskin
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Sitoe dk. 90+3), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Mulumba, Diniyev, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya (Araujo dk. 90+3), Paixao (Santos dk. 90)
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Yedekler: L. Nomel, Emre Batuhan Güzel, Yağız Dilek, Rodrigo, Paulinho, A. Diakby, Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Kerem Atagan Keskin, Mexer
Gol: Mulumba (dk. 6) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Diniyev (dk. 84) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Zafer Görgen, Paixao (Bandırmaspor), Furkan Köse, Silva (Iğdır FK)