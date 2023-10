Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

45+3. dakikada Giresunspor’da Kadir, ilk yarının sonlarına doğru sarı kart gördü, düdüğünün çalmasının ardından itirazlarına devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

47. dakikada Boluspor atağında Furkan’ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Erkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Boluspor’un Berk ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Oulare’nin kafa vuruşunda Mehmet Keskin uzaklaştırmak isterken ters vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+7. dakikada hakem Emre Kargın, maçın bitiş düdüğünü çaldıktan sonra itirazlarına devam eden Faruk Can’a, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Emre Kargin, Mehmet Pekmezci, Salih Burak Demirel

Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Kadir, Anıl, Şahin, (Caner dk. 72), Furkan Kütük, Erol Can, Savicevic (Mehmet dk. 46), Çekdar (Kuwas dk. 59), Ertuğrul, Mert Han (Emre dk. 59 (Ali Emirhan dk. 80)

Yedekler: Göktan, Fatih, Emirhan Şahin, Alperen, Ahmet Lütfü

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Boluspor: Çağlar, Oluare, Posmac, Onur, Ercan, Kayamba (Diarrasouba dk. 89), Oğuz Kağan (Hakan dk. 89), Kubilay (Landel dk. 72), Berk, Bettaieb (Safa dk. 63), Furkan Demir (Camara dk. 72)

Yedekler: Bartu, Mustafa, Batuhan, Kerem, Arda

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Mehmet Keskin (dk. 60 k.k.) (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Kadir Seven (dk. 45+3), Faruk Can Genç (90+7) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Brandley Kuwas, Faruk Can Genç, Erol Can Akdağ (Giresunspor), Safa Kınalı (Boluspor)