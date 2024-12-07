Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde mücadele ettiği Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

53. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Sefa’nın ortasında kale önünde Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

76. dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Oumar Diakite’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Selim Şenöz

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Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu (Gökhan Akkan dk. 84), Orhan Ovacıklı, Tonio Teklic, Sefa Akgün, Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Koray Kılınç dk. 84), Azubuike Okechukwu, Eren Tozlu (Furkan Özhan dk. 64), Streli Mamba (Özgür Sert dk.84)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay, Mustafa Fettahoğlu, Toni Tasev, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Devran Şenyurt, Abdoulaye Dabo (Abdoul Fessal Tapsoba dk. 66), Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 75), Amadou Ciss, Harun Alpsoy (Hıdır Aytekin dk. 89), Oumar Diakite, Turgay Gemicibaşi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mustafa Mollaoğlu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Eren Tozlu (dk. 53) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Streli Mamba, Ataberk Dadakdeniz, Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Oumar Diakite (Adanaspor)

Kaynak: iha