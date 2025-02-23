Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Erzurumspor’da Teklic’in köşe vuruşunda kale önünde Eren Tozlu’nun kafa vuruşu sonrası top az farkla dışarı gitti.
29. dakikada Avramovski’nin kullandığı köşe atışını Erzurumspor defansından Mustafa Akbaş topu ceza sahasından uzaklaştırdı.
33. dakikada Iğdır ekibinin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
45. dakikada Erzurumspor atağında, sol kanattan ceza sahasına topla giren Eren Tozlu’nun etkisiz şutunda kaleci Bahadır topa sahip oldu.
57. dakikada Teklic’in kullandığı serbest vuruş sonrası karambolde Roshi kafa ile topu kaleye göndermek isterken meşin yuvarlak kaleci Bahadır’da kaldı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Serdar Akarsu, Hasan Erdoğan
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Gökhan Akkan dk. 74), Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk. 82), Azubuike Okechukwu, Mehmet Taş, Celal Hanalp, Streli Mamba (Koray Kılınç dk. 82), Tonio Teklic (Furkan Özhan dk. 89), Eren Tozlu
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Giovanni Crociata, Süleyman Enes Karakaş, Toni Tasev, İlkan Sever
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Antoine Conte, Ali Yaşar, Mert Çölgeçen, Ahmet Engin (Muammer Sarıkaya dk. 65), Valentin Eysseric (İbrahim Akdağ dk. 90), Daniel Avramovski (Rosario dk. 65), Aly Malle (Adrien Regattin dk. 75), Gianni Bruno (Semih Akyıldız dk. 90)
Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Caner Cavlan, Burak Bekaroğlu, Arda Çolak
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Sarı kartlar: Azubuike Okechukwu (Erzurumspor FK), Valentin Eysseric (Iğdır FK)