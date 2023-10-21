Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Erzurumspor FK’yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Camara’nın ceza sahasına gönderdiği topa Dembele’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
15. dakikada orta alandan Sefa’nın savunma arkasına gönderdiği pas ile ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu’nun sert şutunda kaleci Metin topa sahip oldu.
24. dakikada sağ kanattan yapılan ortayla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Yumlu’nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
26. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Eren Tozlu kafayı vurdu kaleci Metin’den dönen topu yeniden kazanan Eren uygun durumdaki Rosheuvel’e gönderdi. Rosheuvel’in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
41. dakikada Rosheuvel orta alandan gönderilen pasla kaleci Metin ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Rosheuvel’in şutunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
74. dakikada Ariyibi’nın derin pasında topla buluşan Bardhi ceza sahasına girerek pasını uygun durumda Mara’ya aktardı. Mara yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
90+5. dakikada Orhan Ovacıklı’nın deparla ceza sahasına kadar girerek yaptığı sert vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Ali Doğan, Haydar Avcı
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Fırat Şaşi dk. 84), Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Furkan Özhan (Ufuk Budak dk. 89), Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Shala dk.84), Estrela (Alican Özfesli dk. 46), Eren Tozlu, Rosheuvel (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 89)
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Yakup Kırtay, Muhammed Yavaş, Özgür Sert, Gürkan Varlık
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Özer Özdemir, Muharrem Cinan, Camara (Melih İnan dk.67), Erkam Develi, Ariyibi, Bardhi, Mara, Dembele (Mayi dk.72)
Yedekler: Ömercan Avcı, Nyarko, Bilal Budak, Innocent, Turan Tuzlacık, Musa Aktaş, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Gol: Mara (dk. 74) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)