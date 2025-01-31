Trendyol 1. Lig 22. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Eren Karadağ’ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Tunahan Ergül’ün şutunda top ağlara gitti.
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Verheydt, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
64. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Ferhat Yazgan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-0
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Oğuz Kağan Çalışır
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 75), Verheydt (Loick Landre dk. 76), Suat Kaya (Ozan Sol dk. 80), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş (Atila Turan dk. 69), Eren Karadağ (Burak Süleyman dk. 75)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Hasanege Akdoğan, Ali Akman, Avounou, Amar Catic
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Rafael Pereira (Yağız Dilek dk. 85), Ndongala (Mourad Louzif dk. 56), Andre Sitoe, Paixao, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek, Coşkun Şahin Oğlu Diniyev, Faruk Can Genç (Hakan Bilgiç, dk. 67)
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Akan, Emirhan Ayhan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Eren Karadağ (dk. 17), Tunahan Ergül (dk. 29), Verheydt (dk. 54), Ferhat Yazgan (dk. 64) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Verheydt, Kadir Seven (Çorum FK), Andre Sitoe (Bandırmaspor)