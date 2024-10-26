Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Çorum FK bu sezon sahasında ilk kez 3 puan kazandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sağ kanattan Geraldo’nun pasında ceza yayının dışında topla buluşan Atakan’ın sert vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Burak’ın pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Atakan’ın pasında topla buluşan Kasango’nun vuruşunda kaleci Erhan ayaklarıyla topu çıkardı.

45+2 dakikada sağ kanattan yapılan ortada Metehan Mimaroğlu ceza sahası dışında topun gelişine vurdu, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada taç atışında Ferhat Yazgan’ın ceza sahasını dışından sert vuruşunda Suat Kaya’ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loıck Landre, Kabongo Kasongo (Thomas Verheydt dk. 70), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Mehti Boudjemaa (Tunahan Ergül dk. 70) Mehmet Tayfun Dingil, Kerem Kalafat, Geraldo (Eren Karadağ dk. 89), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Suat Kaya dk. 27, Amar Catic dk. 90)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Daniel Avounou, Atila Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gençlerbirliği: Eren Erentürk, Moussa Kalılou Djitte (Mustapha Yatabare dk. 64), Etebo (Nalepa dk. 64) Rahman Buğra Çağıran (Amilton Minervino Da Silva dk. 48), Metehan Mimaroğlu, Oğuzhan Berber (Çağrı Fedai dk. 78), Zan Zuzek, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Aias Aosman dk. 78) Sinan Osmanoğlu

Yedekler: Orkun Özdemir, Samed Onur, Mete Kaan Demir, Sami Gökhan Altıparmak, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Gol: Suat Kaya (dk. 63) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Thomas Verheydt (Çorum FK), Mikail Akyar, Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)