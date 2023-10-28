Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Boluspor’da ceza sahası içerisine orta yapan Hakan Bilgiç’in pasına sert kafa vuran Furkan Demir’in şutunda top kalecide kaldı.
38. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Özer, kalecinin uzak noktasına şut çekti. Direğe çarparak kalenin içine giren top, fileleri havalandırdı. 1-0
50. dakikada atak geliştiren Bevic Moussiti-Oko’nun kaleye çektiği şutu kaleci Diogo Sousa kornere çeldi.
53. dakikada sol kanatta serbest vuruş kazanan Boluspor’da Berk Yıldız’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Onur Ulaş, topu filelere gönderdi. 1-1
90. dakikada kullanılan ceza sahası içerisinde topa kafa vuran Naby Oulare, ağları havalandırdı. 2-1
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Suat Göz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun (Idrissa Camara dk. 87), Oğuz Kağan Güçtekin (Mustafa Şengül dk. 90), Berk Yıldız, Guy-Michel Landel (Abdoulaye Diarrassouba dk.80), Bevic Moussiti-Oko (Adel Bettaieb dk.80), Furkan Demir (Safa Kınalı dk.46)
Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Kubilay Sönmez, Arda Köksal,
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka (Süleyman Özdamar dk.67) , Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Osman Haqi (Celal Dumanlı dk.65), Burak Çoban (Omar Imeri dk.89), Kenan Özer (Aldair dk.77), Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Adem Metin Türk, Muhammed Gönülaçar, Halil İbrahim Sevinç, Cenk Şen
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Kenan Özer (dk. 38) (Bodrum FK), Onur Ulaş (dk. 53) Naby Oulare (dk.90) (Boluspor)
Sarı kartlar: Kenan Özer (Bodrum FK), Onur Ulaş (Boluspor)