Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Ümit Akdağ’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
40. dakikada Boluspor defasının arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
54. dakikada ceza sahası içerisinde defansın müdahalesiyle Michel Landel yere düştü. Pozisyonun devamında VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oyunu durdurdu ve inceleme sonrası penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Michel Landel’in vuruşunda kaleci Mateusz meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada sol tarafta topu Boluspor defansından saklayan Kubilay Kanatsızkuş, pasını Ahmet Ildiz’e aktardı. Ahmet’in pasında ceza sahasında topu alan David Tijanic’in düzgün vuruşunda Tijanic, meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şengül, Göktuğ Hazar Erel
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Oulare, Onur Ulaş (Veaceslav Posmac dk. 71), Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun, Berk Yıldız, Kubilay Sönmez, Safa Kınalı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 45), Guy-Michel Landel (Furkan Demir dk. 81), Idrissa Camara (Adel Bettaieb dk.45), Joel Kayamba (Bevic Moussiti-Oko dk. 81)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Şengül, Batuhan İşçiler, Abdoulaye Diarrassouba, Şeref Özcan
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Yunus Emre Gedik (Ali Dere dk. 72), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Lasse Nielsen dk. 61), Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Ahmet İldız dk.61), Yalçın Kayan, David Tijanic (Doğan Erdoğan dk. 81), Mame Biram Diouf (Kubilay Kanatsızkuş dk.72), Kenneth Mamah
Yedekler: Arda Özçimen, Tarkan Serbest, Aliou Traore, Ensar Aksakal, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Radomir Kokovich
Goller: David Tijanic (dk. 40 ve 76) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş (Göztepe), Oğuz Kaan Güçtekin, Berk Yıldız (Boluspor)