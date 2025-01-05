Trendyol 1. Lig’de. 18. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Manisa FK’ya 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan (Edson Mexer dk. 62), Şahin Oğlu Diniyev, İbrahim Kaya, Nomel (Paulinho dk. 46), Marco Paixao
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Emirhan Ayhan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Manisa Futbol Kulübü: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Armin Hodzic, Kaan Kanak, Mamadou Cissokho, Oğuz Gürbulak (Umut Erdem dk. 90+3), Dani Ramirez (Birkan Yılmaz dk. 70), Demba Diallo (Kadir Kaan Yurdakul dk. 70), Muhammed Enes Kiprit (Kwasi Okyere dk. 75), Osuji (Mustafa İnan dk. 90+3)
Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Oktay Gürdal, Muhammet Ensar Akgün, Bulut Uysal
Teknik Direktör: Hakan Şapçı
Goller: Oğuz Gürbulak (dk. 15), Diallo (dk. 28), Muhammed Kiprit (dk. 37) (Manisa FK) Paulinho (dk. 67), Marco Paixao (dk. 70) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Nomel, Hikmet Çiftçi, Marco Paixao (Bandırmaspor) Muhammed Kiprit, Diallo, Yusuf Talum (Manisa FK)