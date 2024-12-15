Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Kürşathan Akın
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Nomal dk. 69), İbrahim Kaya, Marco Paixao (Adama Salimou dk. 88), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kerem Atakan Kesgin dk. 84), Rametullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Emirhan Ayhan, Edson
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Peter Etebo, Metehan Mimaroğlu (Umut İslamoğlu dk. 88), Oğuzhan Berber, Nalepa, Zan Zubek, Sami Gökhan Altıparmak (Mustapha Yatabere dk. 57), Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 57), Amilton, Elias Durmaz (Çağrı Fedai dk. 76)
Yedekler: Orkun Özdemir, Mete Kaan Demir, Berat Can Sebat, Aias Aosman, Emirhan Ünal, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Recep Karatepe
Goller: Nalepa (dk. 32), Metehan Mimaroğlu (dk. 81) (Gençlerbirliği), Marco Paxaio (dk. 45+1), Paulinho (dk. 54) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Nalepa, Alperen Babacan (Gençlerbirliği)