Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Mulumba’nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Can’ın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çıkardı.
37. dakikada sağ kanattan Jozefzoon topu Levent’in önüne indirdi. Levent’in sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
45+2. dakikada Kale önünde topu alan Deniz topu ağlara gönderdi. Deniz’in golü pozisyon öncesindeki ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
47. dakikada Djitte’nin direkt kaleye yaptığı vuruşunda ceza sahası içinde meşin yuvarlağın Sefa Özdemir’in eline çarpası sonucu hakem penaltı kararı verdi.
52. dakikada Doğan Can Davas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
66. dakikada Kadem Harris’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sergen’in Kafa vuruşunda direkten dönen top Mücahit Albayrak’ın önünde kaldı. Mücahit topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Hakemler: Yunus Dursun, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır,
Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Bobadila dk. 78), Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 88), Cebio Soukou (Mehmet Özcan dk. 46), Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 77), Jozefzon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Kadeem Harriss dk. 64), Sergan Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı
Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Endre Sıtoe, Teknik Direktör: Taner Taşkın
Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir(Onur Efe dk. 60), Ceyhun Gülselam(Kurban Altunbudak dk. 83), Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Yusuf Tekin dk. 72), Lopes Paixao, Arda Gezer(Enes Yetkin dk. 83), Efe Sarıkaya, Deniz Kadah (Mehmet Gündüz dk. 83.)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Murat Uluç, Murat Berkan Demir, Erdem Özcan, İbrahim Öztürk
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Goller: Doğan Can Davas (dk. 52 pen.), Mücahit Albayrak (dk. 66) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Deniz Kadah (Altay) Emirhan Aydoğan (Bandırmaspor)