Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahası içinde Camara pasını ceza sahası dışına aktardı. Burada bulunan Erkam’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada Camara’nın sağ kanattan ilerleyip çizgiden içeri çevirdiği top, İstanbulspor’un stoperi Fatih’e çarparak ağlara gitti. 2-0

58. dakikada Yusuf’un vuruşunda top kaleci Metin’i geçti. Defans çizgiden çıkarıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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61. dakikada Loshaj’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken top Fatih’te kaldı. Fatih sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Güngör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Camara, Rroca (Orhan Nahırcı dk. 74), Oğuzhan Ayaydın, Dembele (Williams Togui dk. 64), Diouf (Görkem Bitin dk. 64)

Yedekler: Emre Satılmış, Süleyman Luş, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Aliou Traore, Yılmaz Basravi, Halil Can Ayan, Aliou Traore, Kristal Abazaj

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 75), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Michael Ologo dk. 81), Duhan Aksu (Racine Coly dk. 46), David Sambissa, Kerem Şen (Yusuf Ali Özer dk. 46), Kubilay Sönmez (Abdullah Aydın dk. 75), Florian Loshaj, Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest

Teknik Sorumlu: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Erkam Develi (dk. 21), Fatih Tultak (dk. 35 k.k.) (Ankara Keçiörengücü) Fatih Tultak (dk. 61) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Özcan Şahan, Florian Loshaj, İsa Doğan (İstanbulspor) Diouf (Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: iha