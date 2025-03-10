Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Erzurumspor’a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada penaltı noktası önünde Sylla yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Arda Şengül’ün, Sylla’ya ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi.
40. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Teklic, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
65. dakikada savunmada Celal Hanalp’in hatalı pasında araya giren sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girip kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta kaleci Metin Uçar’ın sektirdiği topu kale önünde Sylla diziyle yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 1-3
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Emre Doğu, Sabri Öğe
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül, Ali Dere (Dembele dk. 46), Erkam Develi (Mert Kula dk. 90+2), Traore, Camara, Hasan Ayaroğlu (Silva dk. 46), Ezeh, Diouf
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Erzurumspor: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş (Yakup Kırtay dk. 37), Celal Hanalp (Furkan Özhan dk. 68), Crociata, Azubuike, Giorbelidze, Roshi (Salih Sarıkaya dk. 77), Teklic (Mamba dk. 77), Sylla
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, İlkan Sever, Koray Kılınç, Süleyman Karakaş, Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Dembele (dk. 65) (Ankara Keçiörengücü), Sylla (dk. 16 ve 87), Teklic (dk. 40 pen.) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Arda Şengül, Orhan Nahrıcı, Silva, Diouf, Erkam Develi, Dembele (Ankara Keçiörengücü), Ataberk Dadakdeniz, Sylla (Erzurumspor)