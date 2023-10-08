Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada ceza sahası içerisinde sol çizgiye inen Ahmet Yazar’ın içeri çevirdiği topu alan Yahaya’nın kalecinin ters köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
49. dakikada Muharrem Cihan’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Dembele’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
60. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ahmet Yazar’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Metin Uçar’da kaldı.
84. dakikada Bardhi’nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Orhan Nahırcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
88. dakikada Arda Hilmi Şengül’ün ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.
90. dakikada kontra atağa çıkarak kaleciyle baş başa kalan Ba’nın ceza sahası içerisine verdiği pasta Özer Özdemir araya girerek son anda topu kornere yolladı.
97. dakikada kaleci Ferhat Kaplan’ın pasıyla topla buluşan Samet Asatekin, orta sahadan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Yunus Dursun, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir, Erkam Reşmen (Musa Caner Aktaş dk. 81), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan (Melih İnan dk. 81) , Şahverdi Çetin (Orhan Nahırcı dk. 46), Erkam Develi, Camara (Koray Kılınç dk. 64), Bardhi, Ariyibi (Innocent dk. 33), Dembele
Yedekler: Ömercan Avci, Uerdi Mara, Bahadır Yıldırım, Haşim Arda Sarman, Selom Mayı
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Selim Ay, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu (Gökhan Akkan dk. 87), Mahamadou Ba, Yahaya, Muhammed Akarslan (Sadık Baş dk. 73), Tidiany (Mehmet Taş dk. 68), Ahmet Yazar (Mehmet Coşkun dk. 68) , Adeniyi (Togui dk. 73)
Yedekler: Hurşit Demiryürek, Mehmet Taş, Ahmethan Köse, Hikmet Çiftçi, Mehmet Zahit Çınar, Halef Keklik
Teknik Sorumlu: Bekir İrtegün
Goller: Yahaya (dk. 29), Samet Asatekin (dk. 90+7)
Kırmızı kartlar: Haşim Arda Sarman (dk. 45+4), Arda Hilmi Şengül (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü), Yahaya (dk. 70) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Erkam Reşmen, Bardhi, Dembele, Koray Kılınç, Innocent (Ankara Keçiörengücü), Çağrı Giritlioğlu, Ferhat Kaplan, Sadık Baş, Selim Ay, Samet Asatekin (Tuzlaspor)