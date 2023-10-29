Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Altay, konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Tolga’nın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Paixao kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
51. dakikada Roshi’nin arka direğe ortasında Kassongo kafayı vurdu ve top kalenin sağından dışarı çıktı.
54. dakikada Roshi sağ kanatta aldığı topu arka direğe koşu yapan Del Valle’ye verdi. Del Valle, topu kontrol ettikten sonra kaleye şutunu attı ve skoru eşitleyen golü kaydetti. 1-1
82. dakikada sağ kanattan Murat’ın ortasında Deniz topu kafasıyla Tolga’nın önüne indirdi. Tolga’nın şutu rakibinin müdahalesiyle kornere çıktı.
85. dakikada Burak Süleyman ceza sahasına koşu yapan Murat’a topu verdi ve Murat da gelişine vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Sabri Öğe
Altay: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya (Deniz Kadah dk. 76), Efe Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Mehmet Onur Yıldız dk. 90), Eren Erdoğan, Arda Gezer (Enes Öğrüce dk. 76), Mehmet Gündüz, (Yusuf Tekin (dk. 64), Marco Paixao
Yedekler: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Onur Efe, Özgür Özkaya, Caner Baycan, Murat Uluç
Teknik Direktör: Bahloul Djilali
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Sinan Kurt, Isaac Donkor, Hasan Kılıç (Rajko Rotman dk. 84), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Murat Cem Akpınar dk. 69), Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım, Odise Roshi (Ali Ülgen dk. 84), Yonathan Del Valle (Burak Süleyman dk. 72), Kabongo Kasongo
Yedekler: İbrahim Demir, Yusuf Sefa Karakuzu, Umut Uzun, Yakup Anıl Karadağ, Nsana Simon, Ahmet Efe Güvenli
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Goller: Marco Paixao (dk. 20) (Altay), Del Valle (dk. 54), Murat Akpınar (dk. 85) Sakaryspor)
Sarı kartlar: Donkor, Sinan Kurt, Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Arda Gezer, Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam (Altay)