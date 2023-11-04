Trendyol 1. Lig’nin 11. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

24. dakikada Gökhan’ın savunma arkasına pasında sol kanattan Erkan savunma arkasına sarktı. Son anda kaleciden önce ayak koydu ancak top yandan az farkla auta gitti.

25. dakikada soldan Erkan’ın ortasında Ferhat’ın kafasından seken topa Şahverdi vurmak isterken Ozan’ın ayağına vurdu. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Var incelemesi sonunda penaltı atışını kullanan Ozan Sol meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kariyerinde 100’cü golünü atan Ozan Sol, yedek kulübesinden aldığı 100 numaralı forma ile mutluluğunu kırmızı siyahlı taraftarlar ve takım arkadaşları ile paylaştı.

40. dakikada sol kanattan kazanılan korner atışını Gökhan kullandı. Ozan Sol, ön direkte topa kafa ile hamle yaparken arka direkte tola buluşan Ahmet Sağat takımını 2-0 öne geçiren golü attı. İlk yarıyı Çorum FK 2-0 önde tamamladı.

55. dakikada sağ kanattan Omogbolahan Gregory Aryıbı topla hareketlendi arka direğe ortasında Özer Kafa ile topu ortaya çıkardı. Altı pasta topla buluşan Camara boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-1.

57. dakikada yine sağ kanattan Omogbolahan Gregory Aryıbı topla hareketlendi ve Nalepa’dan kurtuldu. Ceza sahasına girerek yerden ortaya çıkaran Aryıbı’nın pasıyla buluşan Camara topu boş kaleye göndererek skoru eşitledi. 2-2

78. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında Tourenin müdahelesinde yaklaşık üç dakika süren var incelemesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bardhı takımını öne geçiren 3’cü golü attı. 2-3

90. dakikada savunma arkasına atılan topta Ahmet İlhan topla buluştu. İlhan’ın şutunda top direğe çarparak auta gitti.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Egemen Savran, Abdulhamit Söyler

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Mıchael Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Atakan Akkaynak dk. 82), Gökhan Karadeniz (Murat Yıldırım dk. 67), Hermenegildo (Suat Kaya dk. 67), Erkan Kaş, Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk. 82), Ahmet Sağat, Atakan Cangöz (Nalepa dk. 56)

Teknik Direktör; Tahsin Tam

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Gregory Aryıbı (Haşim arda dk 84), Şahverdi Çetin (Musa Caner dk. 46), Malaly Dembele (Uerdi Mara dk. 71), Jurgen Bardhı, Arda Hilmi Şengül, Bahadır Yıldırım (Özer Özdemir dk 46), Orhan Nahırcı, Ulrıch Kevın (Camara dk. 46)

Teknik direktör: Cenk Özcan

Goller: Ozan Sol (dk.28 pen.), Ahmet Sagat (dk.40) (Ahlatcı Çorum FK), Camara (dk. 55 ve 57), Jurgen Bardhi (dk. 80 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Atakan Cangöz, Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Uerdi Mara, Muharrem Cinan ( Ankara Keçiörengücü)