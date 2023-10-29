Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Serkan’ın pasında topla buluşan Diniyev’in şutunda kaleci Ahmet topu çeldi. Dönen topa Klonaridis’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
20. dakikada sol kanattan Champness’in pasında ceza yayında topu alan Hakkı, Oberlin’i gördü. Bu oyuncunun şutunda savunma topu çizgiden son anda çıkardı.
26. dakikada Bregu’nun pasında Hasan’ın sert şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.
47.dakikada Bregu’nun pasında topu alan Emre Demir, ceza alanına girip sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
52. dakikada Popov ceza sahasına ortasında savunmadan seken topla buluşan Bregu’nun şutunda Fatih’e çarpan top kornere çıktı.
74. dakikada serbest vuruşta topu başına geçen Fevzi’nin direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Burak Olcar, Mumcu Taştan, Mehmet Şengül
Adanaspor: Ahmet Said, Hüseyin (Ferhat Katipoğlu dk. 86), Fatih, Evren, Feyzi, Dabo, Kubilay (Harun Alpsoy dk. 85), Oberlin (Diakite dk. 71), Hakkı (Metehan Altunbaş dk. 70), Champness (Yepie Yepie dk. 60), Fernandes
Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Ayuk, Serhat Kot, Cem Güzelbay
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Ümraniyespor: Abdulsamed, Popov (Cofie dk. 87), Cavare, Glumac, Hasan, Serkan (İlhami Siraçhan Nas dk. 46), Diniyev, Onur (Melih Okutan dk. 70), Muhammed (Emre Demir dk. 46), Bregu (Bouali dk. 70), Klonaridis
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Atalay Babacan, Uğur Kaan Yıldız, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Feyzi Yıldırım (dk. 74) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Dabo (Adanaspor), Klonaridis (Ümraniyespor)