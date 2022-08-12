Eskişehir’in Yunus Emre Mahallesi’nden geçen trenin tekerleğinden çıkan kıvılcım, boş arazideki otları tutuşturarak yangına sebep oldu. Yunus Emre’nin birinci mezarına yakın bir bölgede çıkan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Eskişehir’in Yunus Emre Mahallesi’nden geçen trenin tekerleğinden çıkan kıvılcım, boş arazideki otları tutuşturarak yangına sebep oldu. Yunus Emre’nin birinci mezarına yakın bir bölgede çıkan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Mihalıççık İlçesi’ne bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde ilginç bir ot yangını meydana geldi. Yöre halkının anlatımlarına göre, mahalleden geçen ve Ankara yönünden Eskişehir istikametine doğru ilerleyen trenin tekerlekleri ve raylardan, sürtünmeye bağlı olarak çıkan kıvılcım otları tutuşturdu. Sıcağında etkisiyle boş arazide yangın meydana geldi. Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin birinci mezarına yakın bir noktada çıkan yangına, kısa sürede Mihalıççık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, onlarca turistin gün içinde ziyaret ettiği alana ve yakın bölgedeki tarım arazilerine sıçramadan söndürdü.

Öte yandan trenin kıvılcım atarak yoluna devam ettiği, mahallenin durumu fark edip treni durduğu iddia ediliyor.