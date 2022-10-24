Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen TAB projelerinde yapılan Trend Analizleri Eğitimleri için düzenlenen toplantı Muğla’nın Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi’nde düzenlendi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen TAB projelerinde yapılan Trend Analizleri Eğitimleri için düzenlenen toplantı Muğla’nın Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi’nde düzenlendi.

İncirköy Mahallesi’nde Adaçayı üretimi yapılan 5 adet bahçeye yapılan ziyaretler ile başlayan etkinlik Cahit Beğenç toplantı salonunda üreticilerin katılımıyla devam etti. İlk olarak İncirköy Mahalle Muhtarı Orhan Orhon projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında mahallesi adına İl Müdürlüğü ve proje ortaklarına teşekkür etti. Ardından Fethiye İlçe Tarım Müdürü Şaban Sarıkaya ve Ege tarımsal araştırma enstitüsü Müdürlüğünden Doç.Dr. Ünal Karık konuşmalarında Muğla’da yetiştiriciliği yapılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri yetiştiriciliğinde analizlerin öneminden bahsetti.

Doğadan yapılan toplamalarda standart ürün temini çok zor olup ihracat için gerekli şartları sağlayan ürün temininde sıkıntılar yaşandığından ve bu yaşanan sıkıntıların düzeltilmesi adına Trend Analizlerinin önemine değinen, ayrıca 2023 yılında tamamlanacak olan proje için yapılan çalışmaların devam ettiğinden bahseden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can ise Projeler hakkında bilgi verdi.

Altuğ Coşkun Itri, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve bölgede uygulanan projeler sonucunda ulaşılan nokta hakkında üreticilere bilgilendirme yaparak sorunlar ve çözüm önerileri noktasında üreticilerle istişarede bulundu. Firma ve Üreticilerin Stantlarının bulunduğu toplantıya STK Temsilcileri, Firmalar ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi.