Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında evleri ağır hasar alan Elazığ’daki depremzedeler, tren vagonlarında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında evleri ağır hasar alan Elazığ’daki depremzedeler, tren vagonlarında misafir ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde binlerce bina yıkılırken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İkinci depremde birlikte Elazığ’da merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde bir bina çökmüş ve 1’i polis 2 kişi hayatını kaybederken şehir genelinde 93 bina ağır hasar almıştı. Hasarlı evlerine giremeyen depremzedeler için şehir merkezindeki Devlet Demir Yolları garındaki vagonlar depremzedelere açıldı. Tüm ihtiyaçları karşılanan ve vagonlardan kalan depremzedeler devlete teşekkür etti. Öte yandan bazı vagonların ise gün içerisinde Malatya’ya gönderileceği bildirildi.

Evi ağır hasar aldığı için vagonda kalan 3 çocuk annesi Tülay Ser (43), “Devlet Demir Yolları istasyonundayız. Evimiz ağır hasarlı giremiyoruz. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Allah’a şükür çocukları kurtardık. Sağlık ve sıhhatleri iyi. Burada yaşamaya çalışıyoruz ama ev sıkıntısı var. Diğer depremden de vagonda kalmıştık bu ikinci oldu. Elazığlı değilim. Tanıdığım ve akrabam olmadığı için ilk geldiğim yer burası. Hava çok soğuk ama burası sıcak. En kötü anında ve zamanında kurulan dostluklar çok güzel. Vagonda ekmeğini ve suyunu paylaşıyorsun. O hiçbir zaman unutulmayacak. Devletimize rabbim zeval vermesin. Allah herkes güç kuvvet versin. Vagon Kahramanmaraş’a veya Malatya’ya gidecek deseler seve seve ineceğim. Çünkü oradakiler daha mağdur. Ama benim gidecek hiçbir yerim yok” dedi.

Vagonda kalan Murat Ser ise “Tren istasyonundayız. Allah devletten razı olsun. Bir imkân tanıdılar. Ellerinden geldiğinin fazlasını tanıdırlar. Yemesi, içmesi, elektriği, suyunu her şeyi karşılıyorlar. Deprem beri vagonda yaşıyoruz. Allah devletimizden TCDD’den razı olsun. Yememizden içmemize kadar karşılıyor” diye konuştu.