Eskişehir Türbeler Derneği’nin tren istasyonlarındaki mescitler için başlattığı bakım onarım ve yeniden hizmete açma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir Türbeler Derneği’nin tren istasyonlarındaki mescitler için başlattığı bakım onarım ve yeniden hizmete açma çalışmaları sürüyor.

Dernek Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, ’Eskişehir Müselles İstasyonu’ olarak da bilinen, yakın zamanda TCDD tarafından yolcu trafiğine tekrar açılması planlanmakta olan Eskişehir Enveriye istasyonundaki mescit tesisi işlemini tamamladıklarını belirtti. Bundan önce de 2017 yılında Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garındaki, 2018 Mayıs ayında da Eskişehir Lojistik Garındaki mescitleri tesis ettiklerini anlatan Başerdem, "TCDD yetkililerinin istekleri doğrultusunda, gelen talepler üzerine, küçük alanlar olmasına rağmen, çok sayıda vatandaşımız tarafından kullanılan bu tarz ibadethaneleri tesis ve inşa etmeye devamlı surette gayret gösteriyoruz. Şehrimiz ve yöremizdeki vilayetlerde çok sayıda mescit tesis ederek, halkımızın kullanımına sunuyoruz. Bu tarz ibadethaneleri yapmaya devam edeceğiz. Hayırsever kardeşlerimize, bilhassa şehirleri birbirine bağlayan yollarda, bu tarz mescit ve abdesthaneler yaparak bu ölümsüz hayırlara vesile olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.