Malatya’dan bölgesel trenle Sivas’a gelerek, buradan yüksek hızlı trenle Ankara’ya yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı trenin gittiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’yı hızlı trenle entegre şekilde Ankara ve İstanbul’a bağlayacak olan Sivas bölgesel treni seferlerine başlamıştı. Bugün Sivas üzerinden yüksek hızlı trenle Ankara’ya gitmek isteyen yolcular, Malatya’dan bindikleri trenin vaktinde Sivas’a ulaşmamasıyla büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 2 saat geç kalan tren, saat 13.00’te hareket eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı trenine yetişemedi. Hızlı trene yetişemeyen yolcular, trenden inmeyerek durumu protesto etti. Yetkililer, yolcular için bir otobüs ayarladı. Kimi yolcular otobüse binerek yoluna devem etmek isterken, kimi yolcular ise hızlı trenin gelmesini bekleyeceklerini dile getirdi.