Gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmeti dönemi başlıyor. Uygulama ilk olarak Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı’nda başlayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve demiryolu hizmetlerini modernize etmek amacıyla hayata geçirilen TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını duyurdu.

Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı’nda pilot olarak uygulanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara'da başlayacak hizmetin sırası ile Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Projenin Türkiye’nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu proje, bilgiye erişim imkânlarını artırarak vatandaşlarımızın dijital haklarını güçlendiriyor. Aynı zamanda TCDD’nin modern ve yenilikçi kimliğini pekiştiriyor. Bu tür projelerle hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik hareketlilik destekleniyor.” dedi.

TCDD GAR VE İSTASYONLARI SOSYAL VE DİJİTAL YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞECEK

Bu arada Bakan Uraloğlu, bu hizmetin TCDD garlarının yalnızca birer ulaşım noktası olmanın ötesine geçerek sosyal ve dijital yaşam alanlarına dönüşmesine de katkıda bulunacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.