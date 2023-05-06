Mihalıççık ilçesinde düzenlenecek ‘Yunus Emre’yi Anma ve Hıdırellez Şenlikleri” etkinliğine gidecek vatandaşlar, Eskişehir tren istasyonunda yoğun kalabalık oluşturdu.

Her yıl Mihalıççık ilçesi Yunus Emre mahallesi’nde düzenlenen Yunus Emre’yi Anma ve Hıdırellez şenlikleri” etkinliğine yoğun katılım gerçekleşiyor. Şenliğe katılmak için çeşitli ulaşım yöntemleri sağlanırken, çok sayıda otobüs ve trenin hazırlandığı etkinlik için Eskişehir tren istasyonundaki kalabalık göze çarptı. Oluşan kalabalıkta sıra bekleyen vatandaşların ise heyecanlı ve sevinçli olduğu görüldü.

Yaklaşık 6 saat sürecek etkinlik sonrasında vatandaşları yeniden Eskişehir’e getirecek olan tren saat 17.00’de, otobüsler ise 16.00’da hareket edecek.