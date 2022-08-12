TREDAŞ, “Tekirdağ’ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni”nde kurumlar vergisi kategorisinde ödüle layık görüldü.

TREDAŞ, “Tekirdağ’ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni”nde kurumlar vergisi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tekirdağ’da Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve İhracat kategorilerinde dereceye giren firmalara ödül töreni düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Tekirdağ’ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni’nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TREDAŞ) kurumlar vergisi kategorisinde yüksek düzeyde kurumlar vergisi ödeyerek Tekirdağ ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Ödülü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, yaptığı açıklamada ödülü almaktan gurur duyduklarını belirtti. Bilgili, "Bu kıymetli ödül, bizler için ne kadar doğru yolda olduğumuzun nişanelerinden biri. TREDAŞ olarak hem bölge hem de ülke ekonomimize katkıda bulunmak için aynı azimle çalışmaya, üretmeye devam etmemiz için bizleri yüreklendiren bu anlamlı ödül için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Program, ödül töreninin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.