ABD’de düzenlenen kullanıcı konferansında “Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü”ne layık görülen TREDAŞ, Enerjide Sürdürülebilir Dijital Yöntemler etkinliğinde ödülünü aldı. Etkinlikte sunum yapan TREDAŞ ekibine ödülü ESRİ Türkiye CEO’su Barış Uz tarafından takdim edildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), saha operasyonlarında konumsal bilgiyi daha iyi yönetmek hedefiyle kurduğu teknolojik sistemle kazandığı uluslararası ödülünü 5 Ekim’de İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen Enerjide Sürdürülebilir Dijital Yöntemler etkinliği sırasında aldı. Etkinlikte tüm elektrik dağıtım şirketlerinin geçiş yapmayı planladığı ArcGIS Utility Network’la ilgili sunum yapan TREDAŞ ekibinin kazandıkları “Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü”, ESRİ Türkiye CEO’su Barız Uz tarafından TREDAŞ adına CBS Müdürü Emin Saka’ya takdim edildi.

TREDAŞ, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında sektörün lider kuruluşlarından olan Environmental Systems Research Institute (ESRİ) tarafından ABD’de düzenlenen kullanıcı konferansında ödüle layık görülmüştü. 10-14 Temmuz’da Amerika San Diego’daki ESRİ kullanıcı konferansında global ölçekte “Yenilikçi Teknoloji Kullanımı” kategorisinde TREDAŞ, "CBS’de Özel Başarı Ödülü-SAG AWARD"ın sahibi olmuştu. Yüksek kaliteli verilerle daha iyi karar almayı sağlayan sistem, CBS ekibinin eyleme geçirilebilir bilgiler üreten faydalı modeller oluşturması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için ek bir kalite kontrol katmanı sağlaması açısından öne çıkıyor.