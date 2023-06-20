TREDAŞ Spor U10 Kız Takımı, 6 takımın katıldığı ligde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Basketbol Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U10 Kızlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Ödül töreninde Bir TREDAŞ Spor’a şampiyonluk kupası ve madalyalarını, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Şevket Taş verdi. Basketbol Kulübü Antrenörü Çiğdem Göroğlu, minik sporcuların yeni sezon için hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Göroğlu, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve IC Vakfı TREDAŞ Spor Kulübü işbirliği ile kız çocuklarının spora yönlendirilmesi ve geleceğin yıldız sporcularını yetiştirip sosyal sorumluluk projemizi devam ettirmek amacındayız. Bizlere destek olan kulüp yönetimine teşekkürler. Ayrıca, kulübümüze antrenör ve kız sporcu desteğinde bulunan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün’e, İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu’ya, Spor Şube Müdürü Burak Şevket Taş’a ve Okul Sporları Şube Müdürü Arzu Yiğit’e teşekkürler” dedi.