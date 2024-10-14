Manisa’nın Kula ilçesinde kasalı motosiklet ile transitin çarpışması sonucu motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralanırken, transit sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, öğlen saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G.’nın (16) kullandığı 45 AIV 691 plakalı kasalı motosiklet ile M.T. idaresindeki 20 ADJ 665 plakalı transit çarpıştı. Kazada motosikletin üzerinden savrulan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan genç, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nden Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Genç motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, transit sürücüsü M.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.