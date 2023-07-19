Düzce Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapımı devam eden Türkiye’nin 7. Bilim Merkezi’nde heyecanlandıran hazırlık başladı. Donanım yerleştirme çalışmalarının devam ettiği merkezde Motor Ustası Murat Çetin’in hurda atıklardan yaptığı robotlar sergilenmek üzere yerleştirildi.

Düzce Bilim Merkezi bünyesinde ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bilimsel deneylerin yapılması, ilgili çocuk, genç ve yetişkinlerin uzay bilimi ve astronomi gibi konularda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak merkez, atıkların dönüştürülmesi konusunda Türkiye’de örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza attı. Düzce’de otomobil hurdalarından robotlar inşa eden Sanayi Ustası Murat Çetin’in özgün 6 eseri Düzcelilere sergilenmek üzere Bilim Merkezi’nde getirildi. Her biri özgün tasarımlar olan eserler bundan böyle Düzce Belediyesi Bilim Merkezi’nde meraklıların beğenisine sunulacak.

Kaynak yapmayı öğrenirken sanat eseri ortaya çıkardı

Hurda atıkların sanat eserine dönüşme hikayesini anlatan Murat Çetin 2019 yılından itibaren birbirinden farklı tasarımlar yaptığını anlatarak “Bu hikaye 2012 yılında Düzce’ye gelerek bir yapı markette çalışırken motor ustası ile tanışmam ve ardından onun yanına çırak olarak girince başladı. 2019 yılından itibaren de çalışmakta olduğum bu işyerinde hurda otomobil parçalarını bir araya getirmeye başladım. Bunun amacı; daha önce sanayide çalışmamıştım. Kaynak yapmayı öğrenmek amacıyla başladım bu işe. Hurda otomobil parçalarını birleştirerek yaptığım küçük objeler zamanla büyüdü. İnsanların tepki ve ilgisi de yoğun olunca bunları geliştirdim. Şu an gördüğünüz bu eserler de gelişmeye devam etmekte. Küçük Sanayi Sitesi’nde onarım yaptığımız araçlardan ömrünü tamamlamış çıkan parçaları tasnif ederek nasıl bir tasarım yapacağımı düşünüyorum. Bu zihnimdeki tasarım aşaması ve tasnif yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Tasnifi tamamladıktan sonra hurdaları bir araya getirip eseri ortaya çıkarıyorum. Ön çizimi, projesi olmayan zihinde tasarlanmış eserler bunlar. Yaklaşık bin 500 ile 2 bin 500 parça arasında değişiyor bu eserleri oluşturan parçalar. Genel karakter yapısını kafamda tasarlıyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu atık parçaları bir araya getiriyorum ve bir eser ortaya çıkarıyorum” dedi.

Düzce’den yurtdışına uzanan gurur

Eserlerinin İstanbul’da ve yurtdışında fuarlarda sergilendiğini anlatan Çetin “Bu eserler şu an piyasada nadir eserlerden. İstanbul’da ve Türkiye’nin değişik yerlerinde sergilemek üzere götürdük. Şu an Düzce’deyiz ama buradan önce yurtdışına gönderdiğim oldu. Fuarlarda ve organizasyonlarda yer aldık. Yaklaşık bir yıldır İstanbul’da sergileniyordu. Şimdi artık Düzce Belediyesi Bilim Merkezi’nde Belediyemiz ve Kent Konseyi’nin katkılarıyla buraya getirdik, meraklılarına gösterilecek. Bundan sonra Düzce halkına sergilemek üzere bu düzeni kurmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Düzce belediyesine teşekkür ediyorum”

Özgün tasarım robot formundaki tasarımların artık Düzce Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Merkezi’nde Düzcelilerin beğenisine sunulacağını aktaran Çetin, Düzce Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ederek “Türkiye’de metal sanatları konusunda çalışan pek çok sanatçı var. Yalnız benim yaptığım eserler otomobil parçalarından ve %95 oranında bozulmadan birebir orijinalliği korunarak yapılmış eserler. Bu farkıyla Türkiye’de tek ben varım. Bugüne kadar yaptığım 11 eserim vardı. Bunlardan kurumsal firmalara 4 tanesini sattım. Şu an burada 6 eser var 2 tanesinde çalışmaya devam ediyorum. Onlar da bittiğinde Düzce Bilim Merkezi’nde sergilenecek. Bu konuda çok emeği olan özellikle Düzce Belediyesi Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorum. Düzceliler için çok güzel bir mekan oldu” dedi.

Bilim Merkezi’nde donanımların yerleştirme çalışmasının tamamlanması ile birlikte kısa bir süre sonra merkez Düzcelilerin hizmetine açılacak.