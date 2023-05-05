Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor’da sıkıntılar bitmiyor. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda altyapıdaki futbolcular da başka takımlara transfer oldu.

Transfer yasağı olan Denizlispor’un futbolcuya en çok ihtiyacı olduğu dönemde, 30’a yakın genç futbolcunun başka kulüplere verilmesi hayretlik oluşturdu. Denizlispor’un gelecek vadeden isimlerinden olan ve U14 Milli Takım havuzundaki isimlerden olan 2009 doğumlu Mehmet Ali Şaşmaz’ın Parsspor’a transferinden sonra onlarca futbolcunun da altyapıdan başka takımlara transfer olduğu ortaya çıktı.

11 futbolcu Parsspor’a gitti

Sezon başından bu yana krizlerle uğraşan Denizlispor’da devam eden sıkıntılar altyapıya da sıçradı. Her futbolcunun büyük önem taşıdığı altyapıdan 11 futbolcunun Parsspor’a gönderildiği ortaya çıktı. Parsspor haricinde altyapıdan 18 genç futbolcunun Denizli ve il dışındaki takımlara verildiği belirlendi. Altyapıdan Parsspor’a giden 2009 doğumlu futbolcular; Arda Torbacı, Bilgehan Satır, Furkan Baykal, Güven Reşat Oktaş, Kaan Batu Ergür, Mehmet Ali Şaşmaz, Mehnmet Efe Uçar, Mert Ege Eker, Mustafa Ayaz Oduncu, Yasin Doruktekin ve Yiğit Karagöz oldu.

Takımdan giden gidene

Altyapıdan diğer takımlara giden futbolcular ise şöyle:

Adem Yıldırım ve Ahmet Sinan Karakaş, Batuhan Bahara, (Genç Ümitlerspor), Arda Çakmak, Semih Sözer, Resul Turgut (Bereketlispor), Batu Tellli (Denizligücü), Berak Kırlangıç (Fethiyespor), Berkay Ercan (Acıpayam Bld), Ege Deveci (Çamlık FK), Kaan Kurt (Altın Horoz), Mehmet Ali Güler (Kaptanspor), Musa Sert (Altın Horoz), Mustafa Emre Gürcan (Yeşil Çınarspor),Mustaf Kenmal Karaceylan (Şemiklerspor), Selahattin Torbacı (Bodrumspor), Talha Sezer (Mehmetçik Mahallesispor),Volkan Erol (Bağbaşı Zeytinköyspor).