Bir dönem UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden, müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupası bulunan Akhisarspor, 5 milyon Euro borcunu ödeyemediği için transfer yasağını kaldıramadı. 3. Lig 3. Grup’ta yer alan yeşil-siyahlı kulüp, borca kaynak üretemediği gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı aldı.

Bir dönem UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden, müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupası bulunan Akhisarspor, 5 milyon Euro borcunu ödeyemediği için transfer yasağını kaldıramadı. 3. Lig 3. Grup’ta yer alan yeşil-siyahlı kulüp, borca kaynak üretemediği gerekçesiyle olağanüstü kongre kararı aldı.

Akhisarspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamayla, kulübün 5 milyon Euro borcu olmasından dolayı transfer yasağını kaldırmadığı gerekçesiyle 4 Mart 2023 günü olağanüstü kongreye gitmeme kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim kurulumuz bugün saat 12.00’de dernek merkez adresinde toplandı. Kulübümüzün geçmiş sezonlardan kalan 5 milyon Euro borca kaynak üretilemediğinden ve bu borç sebebiyle olan transfer yasağının kaldırılamaması sebebiyle olağanüstü kongre kararı alınmıştır. Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurul toplantısının, 4 Mart 2023 Cumartesi günü saat 15.00’de Atatürk Mahallesi 167. Sokak’taki adresinde yapılmasına, oy çokluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 11 Mart 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, genel kurul toplantısının derneğimizin resmi internet sitesinde veya en az bir gazetede ilan edilerek, üyelerimizin genel kurul toplantısına çağırılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir”