Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi", düzenlenen törenle açıldı. Merkezin faaliyete geçmesiyle ilçe minibüsleri 12 yıl sonra şehir merkezine girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi", düzenlenen törenle açıldı. Merkezin faaliyete geçmesiyle ilçe minibüsleri 12 yıl sonra şehir merkezine girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği soruna "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile neşter vurdu. Görkemli bir açılışın gerçekleştiği töreninde yolcular ve minibüsçüler yıllardır yaşadıkları mağduriyeti bitirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. Dolmuşçular 12 yıllık ulaşım sorunlarının bittiğini, artık vatandaşların 2-3 araba değiştirmeden direkt şehir merkezine geleceklerini belirtirken, yolcular ise hem maddi açıdan hem de fiziksel açıdan hizmetin kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.

“Ulaşım çilemiz bitti"

Atatürk Kültür Merkezi(AKM) yanında bulunan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin açılışı kürsü konuşmaları ile başladı. Açılışta konuşan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, yıllardır süren bir sorunun çözülüyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ulaşım sorunumuz artık sona erdi. İlçelerden gelecek vatandaşlarımız birkaç araç değiştirmek zorunda kalmayacak, tek bir araçla ulaşımını sağlayacak. Biz yıllardır bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Hem şoför esnafımız hem halkımız için bugün mutluluk günüdür. Başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir olmak bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Esnafımız da vatandaşlarımız da mutlu”

İlçe belediye başkanları adına konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bugün hem Çarşambamız hem diğer ilçelerimiz için önemli bir gündür. İlçelerden Samsun merkeze gelmekte sorun yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunan çok önemli bir merkezin bugün açılışına tanıklık ediyoruz. Başkanımız Mustafa Demir’in seçim vaatleri arasında idi. Büyükşehir Belediye Başkanımız minibüs esnafının ve vatandaşlarımızın mağduriyetini bitireceğim demişti. Dediğini de yaptı. Buranın hayata geçmesini sağlayan öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir talep vardı. Artık vatandaşlarımız da esnafımız da mutlu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

“Ulaşım sorunu bitecek demiştik sözümüzü tuttuk”

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer aldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Derdimiz ve heyecanımız Samsun içindir. Minibüsçüleri, vatandaşlarımızı, herkesi dinledik. İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşmayla ilgili zorluğu vardı. Şimdi biz onu ortadan kaldırdık. Bugün bahardan bir gündür. Bölgenin merkeziyiz. İlk adım şehriyiz. Bizim misyonumuz başkadır. Biz diğer illere göre daha sorumluyuz. Ona uygun da yaşamak çalışmak ve ülkemizin geleceğinde rol almak zorundayız. Halka hizmeti beynine ve gönlüne yerleştirenler açısından bu açılışın o kadar büyük bir önemi var ki. Samsun’a ilçelerden merkeze bir günde giren minibüs sayısı 372’dir. Bunun biz 11 ay sayımını yaptık. İnsanlarımız artık hangi ilçeye gitmek isterse rahatça buradan binip gidebilecekler. Başka bir yönü daha var bu işin. Özel aracı olan şehrin her yerine gidiyor. Özel aracı olana sorun yok. Bir minibüs 17 yolcu taşıyor ve şehre giremiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Oradan in diğerine bin. Hakikaten çileli bir ulaşım olmuştu. Seçim kampanyamız sırasında söz vermiştik. Sözümüzü de tuttuk" şeklinde konuştu.

“İnsana hizmet budur”

Kırsal alt yapı ile ilgili verdikleri sözleri de yerine getirdiklerini söyleyen Demir, “946 mahallenin alt yapısını 5 yılda bitirme sözü verdik. 5 bin 500 kilometredir. Bunun 2 bin kilometresi bizden önce yapılmıştır. 3 bin 500 kilometreyi de Allah’a şükür 2023 sonuna tamamını bitiriyoruz. Samsun, yatay kalkınmayı gerçekleştirmiş bir şehir olarak Türkiye’ye de örnek olacak. İçme suyu noktasında da sorun yaşayan 83 mahalle kaldı. Onlar da 2023 yılında bitiyor. Alo 153 işte burada. Lütfen içine girin bakın. Oradan hem trafiği yönetiyoruz hem de belediyeye gelmeden her talebiniz orada çözüme kavuşuyor. İnsana hizmet budur. 1 milyon 400 bin insanımız hizmet alanımız içindeki hedefimizdir. Derdimiz mutlu ve huzurlu insanların güvenlik içinde birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe umutla bakarak yaşayacak olduğu Samsun’u inşa ediyoruz. Geçmişten bugüne tüm belediye başkanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onların yaptıklarının üstüne biz bayrağı aldık, kolay ulaşılamayacak yere doğru taşıyoruz. Akıllı şehir Türkiye’ye örnektir. Göbekler kalkınca trafik nasıl rahatladı görüyorsunuz. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun. Saathane‘deki ve Subaşı’ndaki, dönüşümü görüyorsunuz. Anakent İş Merkezi’ni yıkıyoruz. Orası da 2023’te başlayacak. Nereye bakarsanız bakın her yerdeyiz. Samsun vizyon bir şehirdir. Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak çalışmalarla geleceğe yürüyoruz. Bunu tek başına Mustafa Demir mi yapıyor? Hayır, biz tüm teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güç birliği ile çalışmak ne kadar güzel. El attığımız yeri ihya etmek için el atıyoruz. TEKNOFEST KARADENİZ’de Türkiye’ye örnek bir organizasyon yaptık. Ömrümde yorgunluğumun çıktığı ilk program oldu. Son olarak bu proje bu şehrin güzel insanlarına hayırlı olsun. Emek veren tüm herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İnsana dokunan bu güzel projenin açılışını yapacak olmanın gururu yaşıyoruz” diyen AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise "İlçelerimizin çok beklediği bir çalışmaydı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da "İşte burada bugün milletimize en önemli hizmetlerden biri olan ulaşım hizmetinin kolaylaştırıldığı, en verimli şekle dönüştürüldüğü bir merkezi açıyoruz. Bu güzel günde bu güzel hizmetin oluşumunda gayreti olan herkesi selamlıyorum. Milletimize ve Samsunumuza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Konuşmalardan sonra kurdele kesimi gerçekleşti.

Açılışa ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları, STK Temsilcileri, minibüsçüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.