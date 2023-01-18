Kocaeli’de 5. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan’ın tutuklu sevgilisi ilk defa hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, "Olay tarihinde Nefes’le kavga ettik, birbirimize hakaret ettik ancak onu ben öldürmedim. Nefesin cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım" dedi.

Kocaeli’de 5. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan’ın tutuklu sevgilisi ilk defa hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, "Olay tarihinde Nefes’le kavga ettik, birbirimize hakaret ettik ancak onu ben öldürmedim. Nefesin cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım" dedi.

Tanıklar ise Tunahan’ın Nefes’e sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

Olay, 6 Ekim 2021 tarihinde Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Trans birey Nefes Balkan (28) sevgilisi Tunahan T. (33) ile tartıştığı sırada 5. katındaki pencereden şüpheli şekilde düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli Tunahan T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili duruşmanın ilk celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu anık Tunahan T., tanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Tunahan T., "Bu kadar insan benim, ’Allah belamı versin’ diye toplanmışlar ancak benim suçla ilgim yoktur. Olay tarihinde Nefes’le kavga ettik birbirimize hakaret ettik, ancak onu ben öldürmedim. Sinirden elimi sehpaya vurdum ve elim kesilerek her yer kan oldu. Nefes kendini lavaboya kilitleyince hayatından endişe ederek kapıyı kırdım. Nefes uyuşturucu madde içiyor ve değişiyordu. Benimle birlikte kalmak istiyordu, korkuyordu. Zoraki bir şekilde son 3 ay onunla kalıyordum. Nefes’in cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım. Bu olay hasbelkader benim başıma gelmiştir. Sabıkalı kişiliğim sebebiyle benim yaptığım düşüncesiyle hakkımda dava açılmıştır. Madem ben yaptım, neden olay yerinden kaçmadım. Kavga ederken Nefes pencereye atlamak için yanaşmıştı, ben onu yakalayarak pencereden uzaklaştırdım. Zaten penceredeki DNA izi bana ait çıkmıştır. Daha sonra ben mutfağa su içmeye gittim. Arkam pencereye dönüktü. Mutfağa doğru 4-5 adım attım. Nefes’e su getirmeye gidiyordum. Pencere açma sesini duydum. ’Dur Nefes kendine gel’ demeye kalmadı, Nefes sağ ayağını pencereden uzattı ve yan olarak pencereden düştü. Korktum, pencereden baktığımda Nefes’i yerde gördüm. Yatak odasına koştum, ilk kaçmayı düşündüm ama salona giderek polisi aradım. Bu 15-20 saniyelik olaylardır. Aşağıya hiç inmedim, polisin gelmesini bekledim" dedi.

"Ağzı burnu uyuşturucudan yamulmuştu"

Nefes’in sürekli uyuşturucu içtiğini söyleyen anık Tunahan T., "Olaydan 2 gün önce eve geldiğimde ağzı burnu uyuşturucudan yamulmuştu. Nefes metamfetamin kullanıyordu, bu sebeple ona kızdım. Ben de esrar kullanırım ama Nefes’in metamfetamin kullanmamasını söylüyordum. Banyoya giriyor 45 dakika çıkmıyordu. ’Kullanma şu uyuşturucuyu’ diye çıkıştığım için Nefesle tartıştık. Eşyalarımı toplayıp evden ayrılmaya karar verdim, aşağıya kadar indim. Nefes de yalın ayak ve iç çamaşırıyla peşimden geldi, beni çekiştirerek eve götürdü. Rezil olmayalım diye eve geçtik. Olay tarihinde bir gece önce ise eve birisi geldi. Nefes’in arkadaşının sevgilisiymiş. Evde kulaklığının olduğunu söyledi. Ben de ’Gecenin bu saatinde kulaklık mı soruyorsun?’ diyerek yumruk attım, kaçtı gitti. Kapıyı kapattıktan sonra Nefes bir arkadaşını aradı, ’Senin manitanı Tunahan darp etti’ diyerek kahkaha attı. Sabah kahvaltıda, gece gelen şahsı kendisi çağırdığını ve benim onu kıskanıp kıskanmadığımı öğrenmek için yaptığını söyledi. Olay tarihinin akşamında ise benim telefonuma bakarken, ismi olmayan çağrıyı göstererek, ’Bu benim arkadaşımın numarası sende ne işi var?’ diyerek kıskançlık kavgası çıkardı ve olay böyle başladı" diye konuştu.

"Nefes ziynet eşyalarını kuyumcu kasasına götürmem için çantama koydu"

Nefes’i pencereden atmadığını dile getiren Tunahan T., "Ben Nefes’i atmadım, ben de bir kız babasıyım. 20 yıl İstanbul’da yaşadım, yeni bir hayat için Kocaeli’ye geldim. Olayı olduğu gibi anlattım. Ben yapmış olsaydım başka bir şekilde olayı kurgulardım. Ortada bir mal mı veya para mı vardır, neden böyle bir şey yapayım. Nefesin altın ve ziynet eşyaları olduğundan haberim vardı. Bir gün önce altınlarını benim çantama koyarak kuyumcu kasasına götürmemi istemişti. Bu sebeple eşyaları çantamdaydı. Çantamdaki altınları ben almış olsam neden saklamadım. Altınların bu olayla ilgisi yoktur. Nefes’e evlenme vaadinde bulunmadım" şeklinde konuştu.

Sanıktan şikayetçi olan maktulün annesi Melahat Balkan ise, "Tunahan, Nefes’in cinsiyet değiştirdiğini biliyordu, hatta bana ’Kızınızı her şeyiyle kabul ediyorum, evlenmeyi düşünüyorum’ dedi. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tunahan olaydan 2 gün önce ’Sizi yakacağım, evi yakacağım’ diye tehdit etti"

Tanık olarak dinlenen Nefes’in ev arkadaşı Melek Ç., "Olaydan sonra Tunahan’ın çantasında Nefes’in ziynet eşyası ve bir bıçak bulduk. Tunahan ile Nefes 5 aydır beraberlerdi. Evin masraflarını ben ve Nefes karşılıyorduk. Tunahan, son bir ay her gün evde kalıyordu. Sanık birçok türde uyuşturucu madde kullanıyordu. Nefes, Tunahan’la tanıştıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başladı. Bildiğim kadarıyla uyuşturucuyu Tunahan getiriyordu. Nefes ölmeden 2 gün önce Tunahan’dan ayrılmak istedi. Olaydan 2 gün önce Tunahan eve uyuşturucu kullanıp gelmişti. Biz de evden çıkmak üzereydik. ’Ben bu haldeyken sen dışarı çıkamazsın’ diyerek eve kilitledi. Nefes’in telefonunu aldı. Polisi çağıracağımızı söyleyince eşyalarını alıp evden ayrıldı ve bizi, ’Sizi yakacağım, evi yakacağım’ diye tehdit etti. O gün Tunahan ile Nefes ayrıldı" şeklinde konuştu.

"Tunahan Nefes’in cinsiyet değiştirdiğini biliyordu"

İfadesini sürdüren Melek Ç, "Nefes, Tunahan’ın iyiliğini düşünüyordu. Tunahan’ın şiddete meyilli olduğunu Nefes biliyordu ama onu düzeltmeye çalışıyordu. Kimlik ismi Nefes’ti ancak çevrede Kumsal olarak da bilinirdi. Tunahan Nefes’in cinsiyet değiştirdiğini biliyordu. Tunahan’ın mavi kimlikli şahıslarla cinsel ilişkiye girdiği bizim çevre tarafından bilinirdi. Nefes, eskortluk yapıyordu. Tunahan Nefes’in müşterisiydi bu şekilde tanıştılar. Nefes intihara meyilli değildi. Bir hafta sonra doğum günü vardı, ev almak için para biriktiriyordu. İntihara meyilli biri doğum günü hazırlığı yapmaz. Nefes’in 4 yıldır arkadaşıyım, ziynet eşyalarını Tunahan’a vermiş olsaydı bilgim olurdu. Tunahan bize, ’Ben amcamı öldürdüm, 10 yıl ceza yattım’ diye bize söylüyordu" dedi.

"Rehin alındım, polis çağır"

Nefes’in arkadaşı Birkan Ö. ise ifadesinde, "Nefes bana geç gece geç saatte, ’Rehin alındım, polis çağır’ diye mesaj atmıştı. Ancak ben görmedim. Melek’e de aynı mesajı göndermiş. Nefesle sabah buluştuk, kolunda kesik vardı. Nefes’i hastaneye götürdüm koluna dikiş atıldı. Nefes bana Tunahan ile kavga ettiklerini söyledi. Olay sebebiyle o gece gidip otelde kalmıştı. Tunahan ile bir daha görüşmeyeceğini söyledi ancak tekrardan görüştüğünü duydum. Nefes intihara meyilli birisi değildi, iğne yaparken bile korkardı" diye konuştu.

Yeşim Ceren Y. ise, "Nefes 5 yıllık arkadaşım olur. Tunahan’ı, Nefes ölmeden 5 ay öncesine kadar tanıyorum. Nefes’in sevgilisi olması sebebiyle tanışıyorum. Arkadaşımla Nefes’in evine girmiştik. Arkadaşım kulaklığını Nefes’in evinde unuttuğu için bana ulaşamayınca almaya gitmiş ancak Tunahan arkadaşımı dövmüş. Nefes beni arayıp söyledi, ancak Tunahan’ın dediği gibi mutlu veya kahkaha atarak değil üzgün anlattı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası Nefes Balkan’ın ailesi, arkadaşları ve avukatlar açıklama yaptı. Adaletin yerini bulmasını isteyen anne Melehat Balkan, "Çok üzgünüm, kızım intihar edecek birisi değildi. Neşe doluydu, cana yakındı. Ölmeden bir hafta önceye kadar doğum gününü kutlama planları vardı" dedi.