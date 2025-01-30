Kayseri’de kimliği belirsiz şahıslar, yolculuk yaptıkları tramvayın tutamaklarını kesip, camlarını kafa atarak kırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın paylaştığı görüntülerde şahısların koltuklara da zarar verdiği görüldü.

Kayseri’de tramvayda yolculuk yapan bir grup şahıs, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi. Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tramvaylarımızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" ifadeleriyle paylaştı.