Çocuklar, tramvay içerisinde bulunan demirlerin üzerine çıkıp, camlara tırmandı. Adeta lunaparktaymış gibi oyun oynayan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’da Kabataş - Bağcılar tramvay hattında seyahat eden bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi.

İstanbul’da tramvayda yolculuk yapan bir grup çocuğun tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Çocukların adeta lunaparktaymış gibi demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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