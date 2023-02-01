Eskişehir’deki yağışlı havalardan kaçarak tramvaylara sığınan kedi ve köpekler, yolcuların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son günlerde kentte meydana gelen soğuk havalar, sokaklarda yaşayan sevimli canlılara kendilerince önlem aldırıyor. Eskişehirli hayvansever vatandaşların objektiflerine yansıyan tramvaydaki bu görüntüler aynı zamanda toplum içerisinde bir farkındalık oluşturuyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.