Kocaeli’de "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, tramvay yolculuğu sırasında hem eğlendi hem de yerli üretimin önemini keşfetti. Etkinlikte kumbara boyayan çocuklar, milli tramvayların üretim süreçlerini de öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk arasında "Yerli Malı Haftası" olarak bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan haftada, çocuklara yerli üretimin önemini anlatmak amacıyla tramvay yolculuğu eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile UlaşımPark A.Ş.’nin iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Seka Tramvay Durağı’ndan başlayan eğlenceli yolculukta, çocuklara UlaşımPark’ın sevimli maskotu Ulaşcan eşlik etti. Otogar Durağı’nda sona eren tramvay gezisinin ardından, çocuklara milli tramvayların üretim süreçleri mühendisler tarafından anlatıldı. Tasarım ve üretim aşamalarına dair detaylı sunumlar, yerli üretime olan ilgiyi artırırken, tramvay vagonunda yapılan kumbara boyama etkinliği de çocuklara hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşattı.

Günün sonunda çeşitli hediyelerle ödüllendirilen çocuklar, hem Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı için yerli üretimin önemini kavradı hem de gelecek nesiller için farkındalık oluşturacak bir deneyim yaşadı.