Eskişehir’de tramvay yolunda seyrettiği esnada bir otomobille çarpıştıktan sonra katener direğine çarpan servisin sürücüsü yaralandı. Kaza, araç kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolundan giden servis aracı ile önündeki kıran otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, tramvay yolu ortasındaki katener direğine çarptı. Direğe çarpan minibüse arkasından seyreden bir otomobilin de çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.