Kaza, sabah saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, cadde üzerinde bulunan tramvay yolundaki direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan hafif ticari araç, olay yerinden çekilene kadar tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kurak giden havalardan dolayı köylüler yağmur duasına çıktı

Kurak giden havalardan dolayı köylüler yağmur duasına çıktı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.