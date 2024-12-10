Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafif raylı sistem ve otobüsler 11 aylık dönemde 43,2 milyon yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin yarısı kadar nüfusa ulaşım hizmeti verdi. Tramvaylar ve otobüsler Samsun’un ulaşım yükünü sırtladı.

Hafif raylı sistem 11 ayda 94 bin 741 sefer yaptı. Bu seferlerde toplam 22 milyon 116 bin 980 yolcuyu taşıdı.

Otobüsler ise 497 bin 32 sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerde toplam 21 milyon 65 bin 906 yolcuyu nakletti.

Tramvay ve otobüsleri 11 aylık dönemde toplam 43 milyon 182 bin 980 yolcu kullandı.