Samsun’da meydana gelen tramvay kazasında yaralı sayısı 46’ya yükseldi.

Canik ilçesi Mert Irmağı üzerinde bulunan raylı sistem hattında arıza yapan Gizem Atik’in kullandığı 5509-A numaralı tramvaya, arkadan gelen Engin Yıldırım yönetimindeki 5512-A numaralı tramvay duramayarak çarptı. Kazada ilk etapta 26 olarak açıklanan yaralı sayısı arttı. Hastanelere kaldırılan yaralı sayısının vatman Engin Yıldırım ile birlikte toplam 46 olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan tramvaylarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.