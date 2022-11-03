Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracının teslim törenine katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, Kayseri’yi her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracının teslim törenine katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, Kayseri’yi her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Sincan OSB’de Bozankaya Fabrikası, Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi’nde gerçekleşen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün ve Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ve üst düzey yetkililer katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin Avrupa’yla yarışacak bir şehir olduğunu belirterek, “Yapılabilecek ne varsa cumhurbaşkanımızın iradesiyle milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın kol kola girerek birçok işi başardığını görmek de bizi mutlu ediyor. Bugün çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bakıp da neden onlarda varda biz de yok diyeceğimiz bir şey kalmadı diyebiliriz” dedi. Bozankaya firmasına teşekkür eden Özhaseki, “Ellerine sağlık. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz bütün manzara da bizi gururlandırdı, Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayarak, Kayseri için büyük önem arz eden raylı sistem hattı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Çalışmaları Kayseri’de yakından bizzat takip eden Büyükkılıç, genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşların şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracı teslim töreninin hayırlı olmasını temenni ederek, “Kayserimize kazandırılan projemizde, cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile AK Parti Genel Başkan Yardımcımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. İlk tramvay aracının örtüsü Bakan Karaismailoğlu, Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki tarafından açıldı. Başkan Büyükkılıç, Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler yeni araca binerek incelemelerde de bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tören öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir süre görüştü. Başkentte temaslarda bulunan Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi’nde Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına da katıldı.