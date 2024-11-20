Mehmet Ali Paşa durağı Şehir Hastanesi güzergahı kesişiminde yaya güvenliği için çalışma yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Şehir Hastanesi güzergahı kesişiminde yaya güvenliği için çalışma yaptı. Buna göre, yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde seyir etmesinin sağlanması amacıyla yaya geçidi çizgileri tramvay turnikeleri önüne taşındı. Yayalar araç trafiğine maruz kalmadan kendileri için oluşturulan yaya geçidinden güvenle karşıya geçebilecek. Tramvay hattında da çalışma yapıldı. Bu kapsamda tramvay hattının araç trafiğine kapalı olan kısımları sarı boya ile renklendirilirken, yol üzerindeki şerit çizgileri ile bordür boyamaları da ekipler tarafından yapıldı. Yapılan çalışmalarla sürücülerin yol hattında güvenle seyir etmeleri sağlanmış oldu.