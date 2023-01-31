İzmir’de görevli olduğu tramvay durağından ihtiyaç için yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı’ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Bahadır S.’nin yargılandığı davada kamera görüntülerinden, Onaylı’ya çarpan aracın hızının belirlenmesine karar verildi.

İzmir’de görevli olduğu tramvay durağından ihtiyaç için yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı’ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Bahadır S.’nin yargılandığı davada kamera görüntülerinden, Onaylı’ya çarpan aracın hızının belirlenmesine karar verildi.

20 Eylül 2022’de İzmir’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana gelen kazada, Bahadır S. (34) yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen, tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı’ya (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bahadır S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, Onaylı’nın Köprü tramvay durağında görevli olduğu, durağın yakınındaki yaya ışıklarına gelip kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koşarak geçmeye çalıştığı belirtildi. Bu sırada Bahadır S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı aracın Onaylı’ya çarptığı, Onaylı’nın çarpmanın etkisiyle havalanarak 40 metre kadar uzaktaki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu iddianamede yer aldı. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Bahadır S.’nin kazada yüksek hızla ve tedbirsiz şekilde yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

Bahadır S.’nin trafik ihlali, Onaylı’nın da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapılan iddianamede, kazanın oluşumunda kurum, kuruluş ve 3. kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de ifade edildi. İz Enerji yetkilileri hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtilirken, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, otomobil sürücüsü Bahadır S.’nin ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılmasını istedi. Bahadır S. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın görülmesine bugün İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanık Bahadır S. ile Hülya Onaylı’nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hülya Onaylı’nın kardeşi Derya Karaca, sanığın kendisine sosyal medyadan mesajlar gönderdiğini ifade ederek, “Kardeşin rahat etmesin, senin rüyalarına girsin’ gibi mesajlar yanında hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. ‘Bu davadan beraat edeceğim, sana da el sallayacağım’ diye mesajlar attı” dedi.

Sosyal medya hesabından kendisine yönelik hakaret içeren çok sayıda mesaj geldiğini söyleyen tutuksuz sanık Bahadır S. ise “Aleyhime çok sayıda yorum yapılınca ve çocuğum aleyhine birtakım mesajlar gönderilince ben de o anki psikoloji ile mesajlar göndermiş olabilirim” diye konuştu.

“Bilirkişi görüntüler yardımıyla aracın hızını tespit edebilir”

Sanık avukatı Tuğrul Gündüz, Bahadır S.’nin aracının hızının belirlenmesinin çok önemli olduğunun ifade ederek, “Bilirkişi görüntüler yardımıyla aracın hızını tespit edebilir. Araç müteveffaya yaya geçidinde çarpmamıştır” dedi.

Duruşma savcısı, olay anı itibariyle sanığın sevk ve idaresindeki aracının hızının tespiti amacıyla bilirkişi ek raporunun alınmasını talep etti.

Hakim, sanık Bahadır S.’nin kullandığı aracın hızının mevcut kamera görüntülerine belirlenmesi için dosyanın trafik bilirkişisine tevdi edilmesine karar verdi. Hakim, sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.