Malatya’da trambüsten kopan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör, kaldırımda annesi ile yürüyen küçük çocuğun kafasına düştü. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir trambüsten henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yerinden çıkan yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kollektör savrularak annesi ile kaldırımda yürüyen 10 yaşlarındaki B.K.D.’nin kafasına düştü.

Olayda küçük çocuk yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. B.K.D. ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.